Credito d’imposta materiali riciclati | domande al via dal 1º dicembre

Fiscooggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imprese potranno richiederlo per le spese del 2024 per l’acquisto di prodotti realizzati con plastica riciclata da imballaggi o di imballaggi biodegradabili, compostabili o prodotti da riciclo. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

