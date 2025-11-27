Creatività e innovazione | a Pistoletto Pratesi e Marinella il Premio De Sanctis Cerimonia a Palazzo Chigi
La Sala Verde di Palazzo Chigi ha ospitato ieri la seconda edizione del Premio De Sanctis Sostenibilità, organizzato dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un appuntamento che riunisce istituzioni, protagonisti della cultura, rappresentanti del mondo scientifico e realtà d’eccellenza impegnate nello sviluppo sostenibile del Paese. Fin dall’accoglienza delle autorità si è respirata un’atmosfera di partecipazione autentica e senso civico. La cerimonia si è aperta con la conduzione di Mariarita Grieco, direttrice dell’Offerta Estero Rai. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Creatività digitale nelle valli alpine, tra tradizione e innovazione - facebook.com Vai su Facebook
Celebrano creatività, innovazione e valore del design europeo: sono i DesignEuropa Awards di @EU_IPO. Candidature aperte fino al 28 febbraio 2025 per designer, imprese e giovani talenti con un design registrato valido. Tutte le info: marchiedisegni.eu/des Vai su X