Craxi e la crisi di Sigonella
Firenze, 27 novembre 2025 - Memoria civile, parola politica e teatro d’autore, questi gli ingredienti dello spettacolo “Sigonella – Le parole di Craxi”, opera scritta, diretta e interpretata da Ugo De Vita che debutterà domenica 7 dicembre alle 18,30, sul palco del Teatro Niccolini. Lo spettacolo ripercorre il celebre discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 17 ottobre 1985 da Bettino Craxi, quando il presidente del Consiglio rivendicò la sovranità italiana nel pieno della crisi dell’Achille Lauro, resistendo alle pressioni statunitensi dopo l’atterraggio dei terroristi sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
