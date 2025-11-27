Non è più solo un esercizio da talent show o un omaggio da fan: oggi le cover sono sono uno degli ingredienti forti dell’industria musicale. In questo tempo in cui la musica sembra correre più veloce della capacità di memorizzare le canzoni e in cui le nuove hit evaporano nel giro di qualche settimana, le cover ci ricordano che l’emozione di un ritornello ben confezionato non ha data di scadenza. Cantare di nuovo ciò che abbiamo già sentito, ma come se fosse la prima volta è una scommessa vincente. Una volta, rifare un brano altrui era segno di mancanza di dee: oggi, reinventare un brano del passato è diventato un gesto artistico, che riallaccia i fili tra gli ascolti di generazioni diverse, intrigante per i ragazzi del Duemila, che per quelli che sono i contenuti musicali di oggi, non riescono nemmeno a immaginare un brano che resta nell’immaginario popolare per decenni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cover Mania: perchè tutti cantano tutti