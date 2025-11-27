Costretta ad amputare le gambe | la storia straziante di un’attrice famosa
la storia di Ruth Codd, attrice e volto noto del mondo dello spettacolo. Ruth Codd, brava attrice e protagonista di Celebrity Traitors, ha recentemente condiviso un racconto che rivela un percorso di vita segnato da sfide molto dure. La sua vicenda personale ha catturato l’attenzione di pubblico e media, grazie anche a un atteggiamento che mescola fermezza, umorismo e resilienza. La protagonista ha affrontato un lungo percorso di salute, caratterizzato da interventi chirurgici e momenti di grande difficoltà, che l’hanno portata a compiere scelte importanti per migliorare la qualità della sua vita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
