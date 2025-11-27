In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, il Costone Fides 1904 ha organizzato al PalaOrlandi una cerimonia simbolica e al tempo stesso profondamente sentita nella quale è stata installata una panchina rossa, simbolo del contrasto a ogni forma di violenza di genere. All’iniziativa hanno preso parte il presidente Matteo Borsi, tutti dirigenti della società e l’intera formazione di Serie B femminile accompagnata dallo staff tecnico guidato da coach David Fattorini. Presente anche una nutrita rappresentanza delle ragazze che militano nelle giovanili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Costone, panchina rossa per dire ’no’ alla violenza sulle donne