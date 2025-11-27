Costone panchina rossa per dire ’no’ alla violenza sulle donne
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, il Costone Fides 1904 ha organizzato al PalaOrlandi una cerimonia simbolica e al tempo stesso profondamente sentita nella quale è stata installata una panchina rossa, simbolo del contrasto a ogni forma di violenza di genere. All’iniziativa hanno preso parte il presidente Matteo Borsi, tutti dirigenti della società e l’intera formazione di Serie B femminile accompagnata dallo staff tecnico guidato da coach David Fattorini. Presente anche una nutrita rappresentanza delle ragazze che militano nelle giovanili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
