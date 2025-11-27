Costa | Più esperto e a suo agio nella gestione del potere | Trump segna quest’epoca

“Ora stiamo vedendo un Trump molto più esperto e a suo agio nella gestione del potere rispetto al primo mandato”. Così il direttore del Post, Francesco Costa, traccia il profilo dell’attuale Presidente degli Stati Uniti, che “da dieci anni rappresenta una scossa per lo scacchiere geopolitico internazionale”. La figura del Tycoon sarà al centro di un incontro in programma venerdì 28 novembre alle 20.30 a GresArt671, in via San Bernardino 141 a Bergamo, a cui prenderà parte Francesco Costa. L’iniziativa, intitolata “Cambio di regime. Il fenomeno Donald Trump nell’epoca delle democrazie fragili”, è organizzata dal Circolo Matteotti con ingresso gratuito previa registrazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. 🔗 Leggi su Bergamonews.it