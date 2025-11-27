Cosmari alza le barricate | Azienda solida e virtuosa Tari alta ma sotto la media

Cosmari resta un’azienda solida, trasparente e controllata, impegnata ogni giorno a garantire un servizio essenziale per 56 Comuni e oltre 300mila cittadini. Un’azienda interamente pubblica, virtuosa, di proprietà di tutti i cittadini residenti nei Comuni soci e amministrata per loro dai sindaci pro tempore. I risultati lo dimostrano ampiamente". È quanto scrive in una nota la società che in provincia gestisce il ciclo dei rifiuti, contestando recenti affermazioni di Leonardo Catena, neo consigliere regionale del Pd, secondo il quale invece l’azienda sarebbe in "forte crisi". Un giudizio infondato, che compare a mesi alterni, che sembra essere utilizzato "per cercare visibilità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

