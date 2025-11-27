Cosma Vela Ancona scattato il conto alla rovescia per l' inizio del torneo cadetto
ANCONA – Cosma Vela Ancona al countdown per il campionato di serie A2 femminiledi pla, che aprirà i battenti sabato 6 dicembre, quando le cosmiche affronteranno alle 17 al Passetto la Villani Napoli. La squadra cresce, settimana dopo settimana, pronta a recitare un ruolo tra le protagoniste. 🔗 Leggi su Today.it
