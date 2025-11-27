Così un convegno a Milano smonta la narrazione di governo sul nucleare

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre risuonava il monito della Cop30 di Belem e il governo del nostro Paese spariva dai monitor allarmati per la protezione del clima, un importante convegno tenuto a Milano il 22 novembre – con una rilevante partecipazione in rappresentanza di 30 associazioni territoriali – produceva una critica sistemica all’opzione nucleare, civile e militare. L’auspicio del governo per un ritorno dell’atomo in Italia è stato preso in considerazione con molto realismo: si è colto così come i rischi tecnici, sanitari, economici e socio?politici siano sottovalutati e incompatibili con le urgenze e la qualità di una transizione climatica rapida e a costi sostenibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cos236 un convegno a milano smonta la narrazione di governo sul nucleare

© Ilfattoquotidiano.it - Così un convegno a Milano smonta la narrazione di governo sul nucleare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milano, Cassazione smonta i pm: “no corruzione per Catella”/ Stangata su Sala: “demoricostruzione è truffa” - Le "due facce" sull'inchiesta di Milano: Cassazione smonta tesi pm sugli arresti, ma il Consiglio di Stato accusa la "demoricostruzione". Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Cos236 Convegno Milano Smonta