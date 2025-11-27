Così Trump proverà a sfruttare la sparatoria di Washington | attacchi a Biden stretta su immigrazione e sicurezza ed espulsioni di massa

“ Un atto di terrorismo ”. È netta, priva di dubbi, la prima reazione di Donald Trump all’attacco di Washington. Non ci sono ancora dettagli certi su ragioni e background dell’attentatore, ma il presidente – in un video registrato a Mar-a-Lago, dove si trova per il Giorno del Ringraziamento – usa la sparatoria per attaccare l’amministrazione Biden e sottolineare “la più significativa minaccia alla sicurezza nazionale che la nostra nazione deve fronteggiare”. In arrivo, con ogni probabilità, una nuova stretta su immigrazione e diritti. Non è un momento politicamente facile per Trump. Economia, Epstein Files, tensioni nel mondo MAGA, Ucraina, redistribuzione dei distretti elettorali: sono tante le questioni che rendono tortuoso e difficile il governo del presidente, precipitato al 40% di gradimento tra gli americani – nemmeno l’impopolare Joe Biden era così impopolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

