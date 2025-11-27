Così il memoriale di piazza Fontana sarà illuminato tutte le sere

Quattro impianti di illuminazione per portare luce sulle verità nascoste delle stragi neofasciste degli anni di piombo, iniziate nel 1969 proprio a Milano con la bomba alla Banca dell'Agricoltura di piazza Fontana. Così il Comune di Milano e l'associazione Robin Hood hanno voluto omaggiare tutte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

