Cos’è l’isteroscopia l’intervento che ha aiutato l’ex ginnasta Carlotta Ferlito | Non riuscivo più a uscire di casa

Cultweb.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una foto dall’ospedale e un lungo messaggio su Instagram. Carlotta Ferlito, ex campionessa di ginnastica artistica e oggi influencer 30enne, ha scelto di condividere con i suoi follower un’esperienza di salute molto personale: si è sottoposta a un intervento di isteroscopia dopo mesi di sofferenza. La sua testimonianza, diretta e senza filtri, ha aperto una finestra su un problema che molte donne affrontano in silenzio: cicli mestruali particolarmente abbondanti, dolorosi e debilitanti. Come vi rendo partecipi di tutto da circa 15 anni, condivido con voi il fatto che, tra le mie innumerevoli sfighe, mi sono dovuta sottoporre all’intervento di isteroscopia, Nonostante sia un argomento molto personale, sento di doverne parlare perché se la mia storia può essere d’aiuto per qualcuna delle donzelle che mi segue, sentirò che questi lunghi mesi d’inferno siano serviti a qualcosa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

cos8217232 l8217isteroscopia l8217intervento che ha aiutato l8217ex ginnasta carlotta ferlito non riuscivo pi249 a uscire di casa

© Cultweb.it - Cos’è l’isteroscopia, l’intervento che ha aiutato l’ex ginnasta Carlotta Ferlito: “Non riuscivo più a uscire di casa”

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Cos8217232 L8217isteroscopia L8217intervento Ha