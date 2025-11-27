Una foto dall’ospedale e un lungo messaggio su Instagram. Carlotta Ferlito, ex campionessa di ginnastica artistica e oggi influencer 30enne, ha scelto di condividere con i suoi follower un’esperienza di salute molto personale: si è sottoposta a un intervento di isteroscopia dopo mesi di sofferenza. La sua testimonianza, diretta e senza filtri, ha aperto una finestra su un problema che molte donne affrontano in silenzio: cicli mestruali particolarmente abbondanti, dolorosi e debilitanti. Come vi rendo partecipi di tutto da circa 15 anni, condivido con voi il fatto che, tra le mie innumerevoli sfighe, mi sono dovuta sottoporre all’intervento di isteroscopia, Nonostante sia un argomento molto personale, sento di doverne parlare perché se la mia storia può essere d’aiuto per qualcuna delle donzelle che mi segue, sentirò che questi lunghi mesi d’inferno siano serviti a qualcosa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cos’è l’isteroscopia, l’intervento che ha aiutato l’ex ginnasta Carlotta Ferlito: “Non riuscivo più a uscire di casa”