Cos’è la flat tax per i dipendenti e chi potrà beneficiarne | i risparmi in busta

Roma, 27 novembre 2025 – Quando si parla di flat tax per i dipendenti in manovra, il rischio è immaginare una tassa unica per tutti sugli stipendi. Non è così. Il salario di base continuerà a essere tassato con l’Irpef a scaglioni, come oggi. La novità, prevista nel testo attuale della legge di bilancio 2026, riguarda solo alcune voci della busta paga. Premi, straordinari, turni notturni, lavoro festivo, mance e compensi aggiuntivi potranno essere tassati con aliquote fisse e più basse, che sostituiscono l’Irpef. Questo significa che una parte del reddito esce dal sistema tradizionale e viene trattata in modo diverso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cos’è la flat tax per i dipendenti e chi potrà beneficiarne: i risparmi in busta

Contenuti che potrebbero interessarti

Flat tax 2026: ecco come cambia la busta paga dei lavoratori dipendenti - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, cosa cambia con la Flat tax per i dipendenti: ecco chi ci guadagna. Tutti i calcoli Vai su X

Flat tax 2026: cosa sappiamo e come cambia la busta paga dei dipendenti - Scopri come la nuova flat tax modifica la busta paga dei dipendenti e chi guadagna di più su premi, festivi e straordinari. Lo riporta alfemminile.com

Cos’è la flat tax per i dipendenti e chi potrà beneficiarne: i risparmi in busta - La manovra 2026 introduce una tassa piatta che alleggerisce alcune buste paga: avvantaggiato chi lavora oltre l’orario o ha redditi vari ... Secondo msn.com

Manovra, cosa cambia con la Flat tax per i dipendenti: ecco chi ci guadagna. Tutti i calcoli - La manovra finanziaria del governo è ormai pronta, salvo alcuni dettagli da limare prima di essere discussa in Parlamento. Scrive affaritaliani.it