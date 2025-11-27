Cosa vendeva davvero Shein in Francia | l’inchiesta che può chiudere la piattaforma

La Commissione europea ha messo nel mirino Shein, il colosso cinese del fast fashion che negli ultimi anni ha conquistato milioni di consumatori europei con i suoi prezzi stracciati e la rotazione continua di prodotti. Ma dietro la vetrina patinata di vestiti economici e accessori alla moda si nascondeva qualcosa di molto più oscuro: sulla versione francese della piattaforma sono state vendute bambole sessuali con aspetto infantile e armi, prodotti severamente vietati dalla legislazione europea. Non si tratta di una semplice svista o di un caso isolato. La gravità della violazione ha spinto Bruxelles a inviare una terza richiesta formale di informazioni basata sul Digital Services Act, la normativa europea che regola le piattaforme digitali di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

