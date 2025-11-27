Nonostante l’avvio della terza stagione non ci abbia entusiasmati, Un Professore resta una serie capace di accendere gli animi. La partenza di Manuel (Damiano Gavino) nella prima puntata ha deluso quanti speravano che la ship tra lui e Simone (Nicolas Maupas) venisse finalmente riesumata, ma questo allontanamento è davvero così pericoloso? Noi dubitiamo che l’apporto di un personaggio così ben costruito ed interpretato possa ridursi drasticamente: Manuel è uno dei pilastri del racconto e, anche guardando alla serie a cui la nostra è ispirata, ha ancora molto da dire. “Ispirata” perchè tra Un Professore e Merlì – andata in onda in Spagna dal 2015 al 2018 e seguita dallo spin off Merlì – Sapere Aude – le differenze sono tante e sostanziali. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Cosa succederebbe a Manuel e Simone se Un Professore fosse Merlì