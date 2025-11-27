Cosa significa quando il cane ti porta il gioco ma non lo lascia | perché lo fa e cosa vuole comunicare

Un cane che non lascia l'oggetto che vi sembra vi stia proponendo può farlo per diversi motivi, tra cui anche solo per gioco: vi induce ad inseguirlo perché la cosa lo diverte. Ma può anche essere una manifestazione di possessività, di insicurezza o di timore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

