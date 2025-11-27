Cosa significa il termine Aggiotaggio e perché è un tema centrale per la giustizia finanziaria in Italia?
L’aggiotaggio resta uno dei reati più discussi nel panorama finanziario italiano. Ha un impatto diretto sulla fiducia degli investitori e sulla credibilità dei mercati L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Che cos’è l’aggiotaggio, il reato contestato a Lovaglio, Milleri e Caltagirone nella vicenda Mediobanca - L’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica Francesco Milleri e l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena Luigi Lovaglio risultano indagati dalla Procura di M ... Scrive affaritaliani.it
Cosa significa “Cortigiana”, l’evoluzione storica del termine al centro del caso Meloni-Landini - Durante la punta dello scorso 14 ottobre di Dimartedi, trasmesso su La7 e condotto dal giornalista Giovanni Floris, il segretario della Cgil Maurizio Landini ha utilizzato un termine, cortigiana, nei ... Segnala fanpage.it