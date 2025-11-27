Cosa pensano i polli? | ecco lo studio sulla specie domestica sovrappopolata e sfruttata e il bucero asiatico in via d’estinzione

“Chissà cosa pensano i polli?”. È questo uno dei quesiti da cui è partito il progetto interdisciplinare che indaga il pensiero degli animali e in particolare di come essi riescano ad adattarsi ai mutamenti ambientali fin dall’inizio della vita. Tra i vincitori del Synergy Grant 2025 dell’Erc c’è Maria Loconsole, 32 anni, cresciuta a Bari e oggi ricercatrice all’Università di Padova, che ha ottenuto – insieme al collega Elias Garcia-Pelegrin della National University of Singapore – un finanziamento di quattro milioni di euro per sviluppare Flap (Fostering learning and adaptation through predictability). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

