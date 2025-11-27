Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 28 al 30 novembre 2025

Tutti i migliori eventi in programma nel territorio veronese da venerdì 28 a domenica 3o novembre 2025.Se volete pubblicare un evento su VeronaSera è facilissimo, basta cliccare quiL'EVENTO TOPGarda Christmas VillageIl “Garda Christmas Village”, la nuova edizione di “Natale tra gli Olivi”. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 28 al 30 novembre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Non so più cosa fare per aiutare Gianluca, mi sembra di perderlo ogni giorno di più. » Un nuovo episodio di Un Posto al Sole ci attende alle 20. 50, dal lunedì al venerdì, mentre la soap si avvicina al traguardo dei trent’anni. Gennaro Gagliotti si trova in una si - facebook.com Vai su Facebook

Cosa fare a Milano oggi 27 novembre: Ambra Angiolini al Carcano e Tom Odell in concerto al Forum milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 14 al 16 novembre 2025 - Dall'Antica Fiera di Cavalcaselle alla Festa della Verza Moretta, ma anche sport, concerti, spettacoli e tante altri imperdibili iniziative ... Si legge su veronasera.it

Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 16 novembre - PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questa domenica un intreccio di tradizioni, cultura, gusto e spettacolo accenderà l’intera provincia di Alessandria. Secondo radiogold.it

Cosa vedere a Verona, la città con tante anime dove la storia si incontra a ogni passo - Città elegante, signorile, ricca di storia e di cultura, di scorci pazzeschi e di location iconiche: è Verona, costruita lungo il corso dell’Adige, immersa in una campagna di una bellezza che leva il ... siviaggia.it scrive