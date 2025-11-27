Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 28 al 30 novembre 2025

Veronasera.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti i migliori eventi in programma nel territorio veronese da venerdì 28 a domenica 3o novembre 2025.Se volete pubblicare un evento su VeronaSera è facilissimo, basta cliccare quiL'EVENTO TOPGarda Christmas VillageIl “Garda Christmas Village”, la nuova edizione di “Natale tra gli Olivi”. 🔗 Leggi su Veronasera.it

cosa fare a verona e provincia durante il weekend dal 28 al 30 novembre 2025

© Veronasera.it - Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 28 al 30 novembre 2025

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 14 al 16 novembre 2025 - Dall'Antica Fiera di Cavalcaselle alla Festa della Verza Moretta, ma anche sport, concerti, spettacoli e tante altri imperdibili iniziative ... Si legge su veronasera.it

cosa fare verona provinciaCosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 16 novembre - PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questa domenica un intreccio di tradizioni, cultura, gusto e spettacolo accenderà l’intera provincia di Alessandria. Secondo radiogold.it

Cosa vedere a Verona, la città con tante anime dove la storia si incontra a ogni passo - Città elegante, signorile, ricca di storia e di cultura, di scorci pazzeschi e di location iconiche: è Verona, costruita lungo il corso dell’Adige, immersa in una campagna di una bellezza che leva il ... siviaggia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fare Verona Provincia