Corso Garibaldi | dimessa dall' ospedale la donna precipitata nella griglia di un tombino

Salernotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata dimessa dal Ruggi, la donna che in mattinata è precipitata per circa 5 metri a causa del cedimento della griglia di un tombino sul Corso Garibaldi. La malcapitata era stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 che l'avevano condotta in ospedale per gli accertamenti e le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

