Corso Garibaldi | dimessa dall' ospedale la donna precipitata nella griglia di un tombino
E' stata dimessa dal Ruggi, la donna che in mattinata è precipitata per circa 5 metri a causa del cedimento della griglia di un tombino sul Corso Garibaldi. La malcapitata era stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 che l'avevano condotta in ospedale per gli accertamenti e le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
