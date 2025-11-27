Corsa al Black Friday l' 85% dei riminesi farà acquisti Ma non in negozio cresce il peso dell’online
Il Black Friday si conferma un appuntamento commerciale di primo piano. Per l’edizione 2025, l’85% dei consumatori italiani dichiara l’intenzione di acquistare; il budget medio sale a 249 euro, in aumento del +6% rispetto allo scorso anno, per un giro d’affari stimato in 4 miliardi di euro. Sette. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
