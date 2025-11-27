Corriere dello Sport | Napoli subito testa alla Roma | Conte ritrova Spinazzola e stringe le rotazioni

Napolipiu.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Davide Palliggiano racconta il ritorno al lavoro del Napoli dopo la vittoria europea contro il Qarabag. Una notte di pioggia e soddisfazione, utile a rendere più limpido il percorso Champions, ma insufficiente per concedere pause: come ricorda Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il tour de force azzurro prosegue con immediatezza. Conte l’ha detto chiaramente a caldo: «Dobbiamo rimetterci l’elmetto e preparare la partita con la Roma». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, subito testa alla Roma: Conte ritrova Spinazzola e stringe le rotazioni”

