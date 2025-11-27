corrado colombo spezia ora devi vincere il mio cuore per le aquile

Una promozione in Serie A con la Sampdoria, una salvezza straordinaria in Serie B con lo Spezia e, a seguire, una fascia al braccio da capitano con le Aquile in Serie C. L’ex attaccante Corrado Colombo, prestigioso ex di entrambe le compagini liguri, non ha dubbi sul cuore in vista del derby: "Batterà per le Aquile, sempre!". Colombo, è un derby da ultima spiaggia per lo Spezia? "Sì, senza dubbio, i giocatori ne devono prendere atto. La Sampdoria ha vinto contro la Juve Stabia, ma ha comunque dei limiti evidenti, per cui lo Spezia dovrà cercare assolutamente il successo. Le Aquile non hanno mai vinto al ‘Picco’, sicuramente il pubblico farà la sua parte, nei momenti di difficoltà ha sempre dato una mano e lo farà anche in questa occasione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

