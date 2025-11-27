Corey Feldman la star de I Goonies attacca | Sono stato preso in giro da un grande regista

L'attore ha raccontato in un aneddoto il proprio risentimento riguardo un cameo in un film che è stato tagliato dal montaggio finale. Ospite del podcast di Tori Spelling, MisSPELLING, Corey Feldman, star degli anni '80 in film come I Goonies e Stand by Me - Ricordo di un'estate, ha svelato un'esperienza negativa con un famoso regista. Feldman ha ricordato di aver partecipato alle riprese di un cameo in un film diretto da un importante cineasta di Hollywood e di aver scoperto in seguito che la sua partecipazione era stata tagliata. L'incontro con Wes Craven e lo stupore per l'offerta L'attore si riferisce all'horror-comedy Cursed, diretto da Wes Craven nel 2005:""Craven mi disse di avere questo ruolo brillante per me. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Corey Feldman, la star de I Goonies attacca: "Sono stato preso in giro da un grande regista"

