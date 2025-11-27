il ritorno di “buffy the vampire slayer”: quali personaggi originali potrebbero rivedersi. Il progetto del revival di “Buffy the Vampire Slayer” sta suscitando grande interesse tra i fan, con aggiornamenti che confermano la sua prossima uscita prevista per il 2026 su Hulu. Sebbene la nuova serie si concentrerà su una nuova protagonista e il suo gruppo di amici, la possibilità di rivedere alcuni protagonisti della serie originale alimenta grandi attese. Tra i personaggi più desiderati e simbolici compare Buffy Summers, interpretata dalla stessa Sarah Michelle Gellar. Non mancheranno, inoltre, altri personaggi storici come Willow Rosenberg, interpretata da Alyson Hannigan, e Spike, interpretato da James Marsters. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Cordelia chase merita un ruolo nel ritorno di buffy