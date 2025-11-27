Coppia in vacanza litigio furibondo | Siamo scivolati in una scarpata

Siena, 27 novembre 2025 – Doveva essere un fine settimana di divertimento a Montepulciano, è finita con la ragazza tornata a casa con l’auto lasciando a piedi il compagno, costretto a trovare altri mezzi. In più denunciato e ora sotto processo davanti al giudice Guttadauro per lesioni e minacce nei confronti della giovane. “Arrivarono nel pomeriggio (era l’ottobre 2023, ndr ) per fare il check in. Non sentii litigi”, racconta il titolare della struttura ricettiva dove alloggiavano. Che l’indomani, spiega in aula, trovò il ragazzo “tutto graffiato in viso” sulla terrazza. Chiese cosa era accaduto e gli fu detto, così ricorda, che aveva litigato con la fidanzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

