Coppa del Mondo | in Svezia l' Italia parte con Wierer e Vittozzi subito in gara
Le due campionesse della specialità esordiscono nella stagione che porta all'Olimpiade di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La stagione 2025/2026 della Coppa del Mondo di biathlon prende ufficialmente il via da Östersund, primo appuntamento dell’inverno e tradizionale banco di prova per atleti e staff tecnici. Le nazionali arrivano in Svezia con squadre ampie e rinnovate, tra conf - facebook.com Vai su Facebook
Coppa del Mondo: in Svezia l'Italia parte con Wierer e Vittozzi subito in gara - La stagione del biathlon che porta all'Olimpiade di Milano Cortina prenderà il via questo sabato (29 novembre) a Östersund, in Svezia, con una prima tappa di Coppa del Mondo distribuita su due settima ... Si legge su msn.com
11 convocati per l'Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo a Östersund, torna Vittozzi, ultima per Wierer, Giacomel leader degli uomini - Sabato 29 novembre comincia la Coppa del Mondo e la prima tappa sarà in Svezia, a Östersund. eurosport.it scrive
Coppa del Mondo biathlon Oestersund 2025: programma, orari, tv, streaming - Da sabato 29 novembre a domenica 7 dicembre si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Si legge su oasport.it