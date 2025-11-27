Coppa del Mondo | in Svezia l' Italia parte con Wierer e Vittozzi subito in gara

27 nov 2025

Le due campionesse della specialità esordiscono nella stagione che porta all'Olimpiade di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

