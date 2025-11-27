Coppa America 2027 Napoli impatto atteso da 690 milioni a 2,5 miliardi con focus su Bagnoli
Parco urbano a Bagnoli, ritorno del mare e asset turistici da valorizzare: il forum Perspective Smart City di inizio dicembre farà il punto sui numeri della Coppa America 2027 a Napoli. L’arrivo della Coppa America 2027 sul Golfo di Napoli non sarà solo una festa sportiva, ma un volano capace di ridisegnare scenari economici e . 🔗 Leggi su 2anews.it
