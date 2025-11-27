Copenaghen Kairat Almaty | dieci tifosi in trasferta per oltre 5 mila km! Il gesto della squadra padrone di casa non passa inosservato | ecco cosa hanno fatto

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Copenaghen Kairat Almaty: dieci tifosi kazaki hanno percorso migliaia di chilometri per seguire la loro squadra in Danimarca, ricevendo un omaggio dai padroni di casa Una delle storie più emozionanti dell’ultima serata di Champions League non ha avuto luogo sul campo, ma sulle gradinate dello stadio di Copenaghen. Dieci tifosi del Kairat Almaty, provenienti dal . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

copenaghen kairat almaty dieci tifosi in trasferta per oltre 5 mila km il gesto della squadra padrone di casa non passa inosservato ecco cosa hanno fatto

© Calcionews24.com - Copenaghen Kairat Almaty: dieci tifosi in trasferta per oltre 5 mila km! Il gesto della squadra padrone di casa non passa inosservato: ecco cosa hanno fatto

News recenti che potrebbero piacerti

copenaghen kairat almaty dieciDIRETTA/ Copenhagen Kairat Almaty (risultato 3-2): i kazaki sfiorano le rimonta (26 novembre 2025) - Champions League, Diretta Copenhagen Kairat Almaty, streaming video tv: operazione riscatto tra due club ancora a quota un punto (26 novembre 2025) ... Da ilsussidiario.net

copenaghen kairat almaty dieciVideo Copenaghen Kairat Almaty (3-2)/ gol e highlights: danesi vincenti (Champions League, 26 novembre 2025) - 2), gol e highlights: gli uomini di Neestrup portano a casa i tre punti ma rischiano tanto nel finale. Scrive ilsussidiario.net

copenaghen kairat almaty dieciCopenaghen-Kairat Almaty, dormita di Kotarski e primo gol in Champions di Satpaev. VIDEO - Sconfitta finale per il Kairat a Copenaghen, ma serata comunque indimenticabile per il 17enne Dastan Satpaev - Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Copenaghen Kairat Almaty Dieci