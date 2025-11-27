Copa Libertadores Flamengo parte per la finale | la festa dei tifosi finisce in scontri con la polizia
Una festa finita in scontri con la polizia. L’entusiasmo dei tifosi brasiliani del Flamengo, finalista in Copa Libertadores contro il Palmeiras, ha superato i limiti mercoledì, in occasione della partenza della squadra per il Perù. Gli agenti di polizia di Rio de Janeiro e i tifosi si sono scontrati nei pressi dell’aeroporto internazionale della città. Migliaia quelli che hanno circondato il pullman della squadra: moltissimi sono saliti sul tetto del mezzo che avanzava lentamente tra la folla. Alcuni tifosi hanno anche sfondato la barriera di sicurezza e la situazione è rapidamente degenerata con lanci di oggetti verso la polizia che ha risposto con gas lacrimogeni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cronache di spogliatoio. . Sabato 29 novembre si giocherà la finale di Copa Libertadores tra Palmeiras e Flamengo. Una rivincita dell’edizione del 2021, tra le due squadre che si stanno giocando il campionato e che porteranno in questa sfida anche un po’ di - facebook.com Vai su Facebook
´: Grazie al 2-0 contro il River Plate, gli Xeneizes conquistano l’aritmetica qualificazione alla fase a gironi della Copa Libertadores #sportitalia Vai su X
Il Flamengo parte per la finale di Copa Libertadores: la festa dei tifosi finisce in scontri con la polizia - Gli incidenti all'aeroporto di Rio de Janeiro in occasione della partenza dei calciatori per il Perù ... Segnala msn.com
Copa Libertadores, Flamengo parte per la finale: la festa in aeroporto finisce in scontri con la polizia - L'entusiasmo dei tifosi brasiliani del Flamengo, finalista in Copa Libertadores contro ... Secondo msn.com
Parte un coro curioso contro Vidal, c’è un conto in sospeso: la Copa Libertadores non c’entra - I brasiliani hanno vinto per la terza volta in carriera la Copa Libertadores battendo in finale i connazionali dell'Athletico Paranaense. Secondo fanpage.it