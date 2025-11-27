Convince l' ex moglie a vederlo sotto casa | le coltellate le urla la corsa in ospedale
Ha convinto l'ex moglie a incontrarlo, ma quando si sono trovati faccia a faccia si è scagliato contro la donna colpendola con diverse coltellate al volto. L'aggressione è avvenuta martedì 25 novembre in via Solferino, a Firenze e ha portato all'arresto di un uomo residente nel Mugello che dovrà. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quarta Repubblica. . "Tanti anni fa lasciando mia moglie ho fatto una violenza su mio figlio, perchè aveva 6 anni e sicuramente sarà stato un trauma più difficile da superare piuttosto che non avere il cesso in casa." #Sallusti #quartarepubblica - facebook.com Vai su Facebook