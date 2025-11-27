Conversano apre le porte alla magia | arriva il villaggio di Natale nella parrocchia di Sant’Andrea apostolo A dicembre
Di seguito il comunicato: Conversano è pronta a vivere la sua stagione più incantata. La Parrocchia Sant’Andrea Apostolo presenta il suo attesissimo Villaggio di Natale, un percorso emozionante fatto di luci, profumi, laboratori creativi, gastronomia tipica e tante sorprese per grandi e piccini. Un appuntamento che trasforma il cuore della comunità in un vero scenario natalizio, ricco di colori, musica e calore. L’inaugurazione ufficiale è in programma domenica 7 dicembre alle ore 11.30, dando avvio a una serie di giornate ricche di laboratori creativi, animazione, sorprese, gastronomia tipica e angoli dedicati alla fantasia: tra elfi, Babbo Natale, abeti e bastoncini di zucchero, ogni spazio è pensato per regalare emozioni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
