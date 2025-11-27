Convegno di studi al Piccolo Teatro di Giulietta | Costellazioni epistolari | Casanova e i Casanovisti

Anche Verona festeggia i 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova (1725-1798). Il Piccolo Teatro di Giulietta si prepara a ospitare studiosi ed esperti del grande avventuriero veneziano, che sarà celebrato il 28 novembre. Il Centro di Ricerca sugli Epistolari del Settecento (C.R.E.S.), che ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Convegno di studi al Piccolo Teatro di Giulietta: “Costellazioni epistolari: Casanova e i Casanovisti”

