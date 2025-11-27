Controlli per i cellulari alla guida a Rosignano | scatta il giro di vite
ROSIGNANO MARITTIMO – Sono iniziati negli ultimi giorni di novembre i controlli per i cellulari alla guida a Rosignano, una campagna della polizia municipale pensata per contrastare uno dei comportamenti più pericolosi in strada: l’uso del telefono durante la guida. Per circa un mese le pattuglie intensificheranno le verifiche, con l’obiettivo di ridurre distrazioni e incidenti. Il comando ricorda che la distrazione causata da smartphone e altri dispositivi elettronici è tra le principali concause degli incidenti. La norma di riferimento è l’articolo 173 del codice della strada, che vieta al conducente l’uso di telefoni, tablet, notebook e dispositivi che obbligano a staccare le mani dal volante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
