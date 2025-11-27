Controlli antidroga Pagani | arrestato 33enne con cocaina

. I controlli antidroga Pagani condotti dai Carabinieri della Tenenza di Scafati, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno portato all’arresto di un uomo di 33 anni originario di Scafati. L’operazione rientra nell’attività di monitoraggio e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio dell’Agro nocerino. Nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e in attesa delle decisioni definitive dell’autorità giudiziaria, la Procura ha reso noto che il fermo è avvenuto il 25 novembre durante un controllo dinamico del territorio. Secondo quanto ricostruito, il soggetto è indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di un quantitativo rilevante di droga. 🔗 Leggi su Zon.it

