Controllare se altri hanno usato il mio Smartphone

Può capitare di lasciare lo smartphone incustodito al lavoro, in ufficio o a casa e di avere la sensazione che qualcuno l'ha utilizzato in nostra assenza, senza il nostro permesso. Scoprire se qualcuno ha usato lo smartphone, ma possiamo leggere alcuni facili indizi per capire se qualcuno ha avuto davvero accesso al nostro smartphone o anche solo "ci ha provato", senza riuscire a superare i sistemi di protezione della schermata di blocco. Lasciare lo smartphone incustodito, anche solo per pochi minuti, genera spesso il sospetto che qualcuno possa aver curiosato tra messaggi, foto o applicazioni bancarie.

