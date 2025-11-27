Continassa Juve | Vlahovic regolarmente in campo novità importanti su Gatti Niente conferenza stampa di Spalletti oggi una visita speciale al JTC

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Dusan Vlahovic si è allenato regolarmente ed è assolutamente a disposizione per Juve Cagliari. Federico Gatti si è allenato a parte ma per domani è previsto il rientro in gruppo. Domani non ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti a causa dello sciopero dei giornalisti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: Vlahovic regolarmente in campo, novità importanti su Gatti. Niente conferenza stampa di Spalletti, oggi una visita speciale al JTC

