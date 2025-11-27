Conti prolunga il festival con ‘Sanremo +’ nuovo show per Milly Carlucci | le novità Rai per il 2026

(Adnkronos) – Un palinsesto che punta sui grandi eventi, su volti di richiamo in nuove collocazioni e su una forte spinta all’innovazione culturale. Secondo quanto apprende l’Adnkronos l’offerta per la stagione Inverno-Primavera 2026 della Rai – illustrata oggi nel Cda Rai – avrà come fulcro i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina su Rai2. Tra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Conti prolunga il festival con ‘Sanremo +’, nuovo show per Milly Carlucci: le novità Rai per il 2026

Leggi anche questi approfondimenti

Banca Annia, sono sette! La Banca Annia Padova Women prolunga la sua striscia di vittoria di inizio stagione e centra il settimo successo consecutivo a Cerea. La squadra di Vincenzo Rondinelli parte subito forte e impone il suo gioco nei primi due set, ma l - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Conti lascia Sanremo dopo il 2026. L'annuncio: «Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero» - Il conduttore toscano, che in questi giorni sta conducendo con successoTale e Quale Show, la sfida tra vip pronti a imitare grandi star del mondo della musica, è già immerso nei preparativi per ... Segnala corriereadriatico.it

Carlo Conti annuncia il conduttore del Dopofestival: “Sarà Nicola Savino” - Il Festival di Sanremo 2026 prende forma sempre di più e dopo l'annuncio del nome di Gianluca Gazzoli alla conduzione di Sanremo Giovani, arriva il nome del conduttore del Dopofestival. Da fanpage.it

Carlo Conti scarta Stefano De Martino, al Dopo Festival ci sarà Nicola Savino - L’ex ballerino, showman e ormai affermato conduttore partenopeo ha saputo prendere il posto che fu di Amadeus trasformando Affari Tuoi ... Scrive dilei.it