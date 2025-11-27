Conte sul duello Meloni-Schlein | A me dissero no ora scelgano loro se cambiare format

Giuseppe Conte vuole il duello Meloni-Schlein. Ecco il suo pensiero: "Anche io l'anno scorso, quando ero stato invitato ad Atreju, avevo sondato la disponibilità della premier Meloni per un confronto diretto con me. Tanto più che sin dal primo giorno di governo la premier mi usa a giorni alterni come capro espiatorio per nascondere l’inadeguatezza del suo esecutivo. Quella disponibilità - ricorda il capo del M5s - allora non mi venne data. Sono loro i padroni di casa, tocca a loro decidere se cambiare il format. Quanto a me, resto comunque disponibile a un confronto democratico che ritengo sempre utile anche e soprattutto dinanzi ad una platea non certo benevola nei miei confronti". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

