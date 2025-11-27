Arriva un clamoroso annuncio su Antonio Conte: i tifosi del Napoli non ci stanno. Ecco cosa sta succedendo in queste ore. Il Napoli ha finalmente rialzato la testa. Gli azzurri, dopo un periodo di forma non esaltante, sono tornati al successo prima in campionato contro l’ Atalanta di Palladino e dopo contro il Qarabag i n Champions League. Due successi che hanno dato morale alla squadra, che domenica sera affronterà all’Olimpico la Roma di Gasperini in quello che è a tutti gli effetti un match scudetto. I giallorossi comandano al momento la classifica di Serie A con 27 punti, mentre il Napoli è secondo a quota 25, in compagnia del Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Conte ridicolo”, annuncio sconcertante in diretta: bufera Napoli