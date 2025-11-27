Conte ridicolo annuncio sconcertante in diretta | bufera Napoli
Arriva un clamoroso annuncio su Antonio Conte: i tifosi del Napoli non ci stanno. Ecco cosa sta succedendo in queste ore. Il Napoli ha finalmente rialzato la testa. Gli azzurri, dopo un periodo di forma non esaltante, sono tornati al successo prima in campionato contro l’ Atalanta di Palladino e dopo contro il Qarabag i n Champions League. Due successi che hanno dato morale alla squadra, che domenica sera affronterà all’Olimpico la Roma di Gasperini in quello che è a tutti gli effetti un match scudetto. I giallorossi comandano al momento la classifica di Serie A con 27 punti, mentre il Napoli è secondo a quota 25, in compagnia del Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Altre letture consigliate
Zazzaroni difende Conte: "E' ridicolo, è social. Conte è questo ed è sempre stato questo: prendere o lasciare. Il calcio è sempre quello: la comunicazione ha un valore quando vinci, quando perdi non esiste perché ti massacrano comunque. Adesso hanno m - facebook.com Vai su Facebook
Conte, ridicolo appello all'unità su Gaza, una vergogna storica - Possiamo noi minimamente condividere" il vostro operato, una "vergogna storica"? Riporta ansa.it
Conte: “Siamo alunni che affrontano i maestri”. Poi l’annuncio su Meret - Le parole di mister Antonio Conte da Manchester, alla vigilia dell’esordio in Champions con il suo Napoli: segui la conferenza in diretta testuale Il Manchester City ospita i Campioni d’Italia alla ... Come scrive calciomercato.it
Fico candidato Campania, Conte atteso per annuncio a Napoli - Sarà Roberto Fico, a quanto si apprende, il candidato del centrosinistra in Campania. Segnala ansa.it