Conte cambia mille vestiti al Napoli ma l’anima è sempre la stessa Corsport

Conte mille moduli, scrive il Corriere dello Sport che con Fabio Tarantino evidenzia il cambio di modulo nel corso di Napoli-Qarabag, con il passaggio dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1. Anche lo scorso anno, ricorda il quotidiano, Conte aveva fatto di necessità virtù e di fronte alle varie esigenze dettate anche da assenze e lacune in rosa, aveva risposto cambiando spesso abito tattico. Senza mai intaccare l’anima del suo Napoli. Scrive il Corsport: Contro il Qarabag l’ennesima novità da Conte illusionista, l’allenatore che per far di necessità virtù, nel bel mezzo dell’emergenza, si mette a fare il ritratto del Napoli rendendolo uguale a ciò che può essere con quello che ha a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

