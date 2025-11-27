Contattata dal profilo social dell’ex in carcere per stalking | 26enne presenta nuova denuncia
Tempo di lettura: 2 minuti Con la condanna al carcere pensava di essersi liberata del suo ex, uno stalker arrivato addirittura a metterle sotto controllo il cellulare con uno spyware. Almeno fino a qualche giorno fa, quando è ripiombata nel terrore dopo avere appreso da TikTok che l’ex era tornato a seguire il suo profilo. La 26enne, in preda al panico, ha presentato un’ altra denuncia per minacce e atti persecutori ai carabinieri a cui ha anche spiegato che quel profilo lo conosceva fin troppo bene. Da quel social media era uscita diverso tempo fa, proprio per sfuggire alle pressanti richieste dell’ex. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
