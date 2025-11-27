Consiglio regionale Campania blitz di fine legislatura | bando per stabilizzare dirigenti ‘comandati’

Tempo di lettura: 2 minuti Consiglio regionale della Campania, si avvia l’iter di stabilizzazione per dirigenti comandati. Da ieri 26 novembre, sul sito istituzionale compare l’avviso n.346. Indice una procedura aperta ai sensi del decreto legge del 14 marzo 2025 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito in legge lo scorso maggio. Riguarda il passaggio diretto per l’inquadramento nel ruolo del personale dirigenziale, riservato a dirigenti in posizione di comando presso le strutture del Consiglio Regionale, provenienti da pubbliche amministrazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consiglio regionale Campania, blitz di fine legislatura: bando per stabilizzare dirigenti ‘comandati’

Approfondisci con queste news

Dentro la Notizia torna oggi in diretta dal Consiglio regionale per raccontare scelte e provvedimenti che pesano sul futuro della Calabria. Focus sulla misura di sostegno economico per le donne affette da patologie oncologiche, illustrata dal Presidente Rob - facebook.com Vai su Facebook

Virginia Libero, fuori dal consiglio regionale la segretaria dei giovani del Pd scelta da Elly Schlein Vai su X

Chi sono gli eletti al Consiglio regionale della Campania: l’elenco completo e gli esclusi eccellenti - Il centrosinistra piazza 32 consiglieri (dieci sono del Pd), il centrodestra 18: ecco i nomi. Riporta quotidiano.net

Tutti gli eletti al Consiglio regionale in Campania - Ecco i 50 consiglieri eletti, i seggi ai partiti e i risultati per ogni circoscrizione. Come scrive policymakermag.it

Regionali Campania 2025, tutti i nomi degli eletti in consiglio: l'elenco - Dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio per tutte le sezioni elettorale, sono noti anche i nomi degli eletti in Consiglio Regionale ... Come scrive napolitoday.it