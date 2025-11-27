Consiglio comunale sui rifiuti a San Giovanni Il sindaco Vadi difende la tariffa corrispettiva

Arezzo, 27 novembre 2025 – Consiglio comunale infuocato ieri sera a San Giovanni, dove si è discusso dell'introduzione della cosiddetta tariffa corrispettiva, la Taric. Dopo gli interventi dei cittadini, dei consiglieri comunali e dell'assessore Laura Ermini, ha preso la parola, al termine della seduta, il sindaco Valentina Vadi. “San Giovanni - ha detto - fa parte di un ambito territoriale ottimale che comprende oltre cento comuni – ha spiegato Vadi –. Fin dal mio insediamento nel 2019, abbiamo scelto di investire in un progetto di autonomia comunale nella gestione dei rifiuti, puntando sulla raccolta differenziata e sul coinvolgimento della cittadinanza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consiglio comunale sui rifiuti a San Giovanni. Il sindaco Vadi difende la tariffa corrispettiva

