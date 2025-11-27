Arezzo, 27 novembre 2025 – Consiglio Comunale del 27 novembre 2025: pratica urbanistica e atti d’indirizzo. Dopo le interrogazioni, l’approvazione di una pratica urbanistica illustrata dall’assessore Francesca Lucherini comporterà la realizzazione di tre edifici con destinazioni direzionale, artigianale e commerciale, sia all’ingrosso che al dettaglio, compresa la possibilità di realizzare una media struttura di vendita alimentare. Siamo nella zona tra via Fiorentina e via Fratelli Lumiere, “presso l’ex Uno A Erre, con implicazioni positive per la riqualificazione della zona. La superficie sfruttata scende da 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consiglio Comunale del 27 novembre 2025: pratica urbanistica e atti d’indirizzo