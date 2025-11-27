consenso stop della lega

"Senza consenso è stupro". Uno slogan che sembra ribadire l’ovvio, tanto da essere diventato, nelle ultime settimane, materia di gag per i comici televisivi. A leggerlo, sui manifesti che hanno tappezzato i muri delle città, veniva da pensare che nel 2025 le grandi conquiste per le donne dovrebbero essere ben altre. E invece siamo ancora a questo punto. Anzi, ancora no. Dopo lo stop della maggioranza – che, su iniziativa della Lega, nella giornata simbolo del 25 novembre, ha sciolto la stretta di mano tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein –, la legge che introduce il concetto di "consenso" nel Codice penale in tema di violenza sessuale, se tutto va bene, non vedrà la luce prima di febbraio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

