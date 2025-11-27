Consenso libero Meloni | La norma si farà nessuno scambio di voti E avverte Schlein | Non usatela contro di me

Non è uno stop politico quello che ha impedito la ratifica al Senato del nuovo articolo 609-bis del codice penale, che dovrebbe fissare il consenso prima e durante un rapporto sessuale come «pieno, libero, esplicito e attuale». Dietro le quinte, la premier Giorgia Meloni ha rassicurato il Pd sul fatto che «la norma si farà». Bisogna solo avere un po’ di pazienza e lasciare che, nelle prossime settimane, gli addetti ai lavori trovino una formulazione convincente per mettere definitivamente ordine in una materia che finora di ordinato e univoco ha avuto ben poco. Un percorso che, «per il bene del Paese», il governo vuole portare avanti a braccetto con le opposizioni verso lo stesso traguardo. 🔗 Leggi su Open.online

Rai3. . Perché è importante introdurre la categoria del consenso libero e attuale? Ezia Maccora, presidente ufficio Gip Tribunale di Milano, a #ilcavalloelatorre - facebook.com Vai su Facebook

"Ddl sul libero consenso? Assolutamente condivisibile come principio, ma lasciare troppo spazio alla libera interpretazione del singolo rischia di intasare i tribunali e non combattere le violenze. Giulia Bongiorno è scrupolosa, questo libero consenso così com' Vai su X

Consenso libero, Meloni: «La norma si farà, nessuno scambio di voti». E avverte Schlein: «Non usatela contro di me» - Non è uno stop politico quello che ha impedito la ratifica al Senato del nuovo articolo 609- open.online scrive

Violenza contro le donne, spunta il nodo sul "consenso libero". Ma Meloni assicura: "Legge da sistemare, ma si farà" - La legge contro la violenza sulle donne è finita al centro del dibattito, il tutto è circoscritto nel centrodestra, in sostanza per Salvini e Meloni la norma va rivista. Da affaritaliani.it

La linea di Meloni: «La norma sul consenso libero si farà, ma va scritta bene» - I dubbi della Lega: «Intasa i tribunali» La norma «si farà» perché è giusto portare ordine in una materia che dal punto di vista giurisdizionale è « ... Lo riporta msn.com