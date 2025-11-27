Connessioni Fest si apre anche al mondo dell’educazione con la Connessioni Academy e i Connessioni Lab, progetti pensati per portare le scuole al centro del dibattito su giornalismo, media e intelligenza artificiale. A coronamento di questa visione, la prima edizione del festival si terrà a Lucera, il 10 e 11 dicembre 2025. Un festival tra formazione, giornalismo e innovazione. Il festival — con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Lucera, e realizzato in collaborazione con partner come PA Social, Fondazione Italia Digitale, l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Vittorio Emanuele III” e il Rotary Club Lucera — si propone come un momento di confronto su giornalismo, cultura, innovazione e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Connessioni Fest è anche un progetto educativo e si prepara a debuttare a Lucera