Connessioni Fest è anche un progetto educativo e si prepara a debuttare a Lucera
Connessioni Fest si apre anche al mondo dell’educazione con la Connessioni Academy e i Connessioni Lab, progetti pensati per portare le scuole al centro del dibattito su giornalismo, media e intelligenza artificiale. A coronamento di questa visione, la prima edizione del festival si terrà a Lucera, il 10 e 11 dicembre 2025. Un festival tra formazione, giornalismo e innovazione. Il festival — con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Lucera, e realizzato in collaborazione con partner come PA Social, Fondazione Italia Digitale, l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Vittorio Emanuele III” e il Rotary Club Lucera — si propone come un momento di confronto su giornalismo, cultura, innovazione e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Argomenti simili trattati di recente
WEEKEND 21–23 NOVEMBRE | FESTIVAL DELLE CONNESSIONI – ARMONIE D’INVERNO 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Connessioni delicate, progetto su salute minori e digitale - Per sensibilizzare le famiglie sul corretto utilizzo di internet, dispositivi e piattaforme digitali da parte dei ragazzi, le associazioni di pediatri Acp, Fimp e Sip in collaborazione con Meta e ... ansa.it scrive