congresso nazionale del fiore doppio appuntamento a pompei

Tempo di lettura: 4 minuti Dalle nozze in vigne o uliveti alla fornitura di piante sostenibili, fino alle innovazioni come i fiori “da bere” il fenomeno dell’agri wedding vale oggi oltre 300 milioni di euro e rappresenta una delle nuove frontiere del florovivaismo italiano. E’ quanto emerge da una stima di Coldiretti e Consulta florovivaistica in occasione dell’apertura del Congresso nazionale del Fiore che per tre giorni vedrà riuniti a Pompei e Castellammare di Stabia (Napoli) i massimi esperti del settore per condividere conoscenze, innovazioni e visioni future sulla floricoltura italiana. Presenti, tra gli altri, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il presidente della Consulta florovivaistica Mario Faro e la coordinatrice Nada Forbici, il vicepresidente del Gruppo piante e fiori Gianluca Boeri, presidente Coldiretti Liguria e il presidente regionale Ettore Bellelli che ha passato il testimone alla Toscana che ospiterà l’edizione 2026 dell’evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

